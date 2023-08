Sgombero in via Esterle Con la moschea sarà ghetto

Durante le operazioni diEsterle, alcune persone sono salite sul tetto per protestare Persone sul tetto. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, sei persone sono salite sul tetto ...agli sgomberi in autunno A questo riguardo, il Comune si è impegnato, attraverso i Servizi ... da parte del Comune, si completi l'iter delle procedure finalizzate a realizzare loe a ...... comeEttore Ianni, per citarne una. Ad oggi il dissesto idrogeologico è parte importante del ... come quelle, necessarie e irrevocabili che hanno portato allodi diversi condomini e anche ...

Milano, sgomberati gli ex bagni pubblici di via Esterle: sorgerà la prima moschea "regolare" di Milano MilanoToday.it

Intervento di polizia e carabinieri: liberato l’immobile, in sei salgono sul tetto per protesta. Presto al via i cantieri per realizzare il primo luogo di culto islamico autorizzato in città.Il via vai per vedere le opere del maestro Giorgio Giulianeli è ormai una costante da quando si è diffusa la notizia dello sgombero della ex colonia Adriatica, dove Giulianelli ha da quasi mezzo ...