Sgarbi | Seggio di Berlusconi a Monza | l' eredità del Cav spetta a me e non a Galliani - ESCLUSIVA

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Vittorioè stato intervistato dal Giornale d'Italia per discutere di vari temi che stanno accendendo il dibattito italiano, come le frasi di Giambruno, il caso Vannacci-Crosetto, lo stupro di Palermo, guerra in Ucraina e per finire i voti al governo. Ma c'è un altro caso che sta facendo rumor