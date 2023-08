Serie B LIVE | Coda porta avanti la Cremonese | Catanzaro avanti di due gol sullo Spezia Vincono Bari e Samp

Di seguito tutti gli acquisti ufficiali inA CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEALEXIS SAELEMAEKERS al BOLOGNA (dal Milan) L'esterno passa in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto ...Il Catanzaro torna finalmente al Ceravolo, a casa propria, in uno stadio che ritrova laB dopo 17 anni. I calabresi, reduci dal successo sulla Ternana sul neutro di Lecce, vogliono dare seguito ...... allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, secondo impegno casalingo per la Sampdoria, che affronterà il Venezia nel big match della terza giornata del campionato diB 2023 - 2024, che si gioca ...

Salernitana-Udinese Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE Footballnews24.it

3a GIORNATA SERIE B IERI Ascoli-FeralpiSalò 3-0 Cosenza-Modena 1-2 Pisa-Parma 1-2 Reggiana-Palermo 1-3 OGGI - ore 20.30 Bari-Cittadella 1-0.Lucarelli si affida in attacco a Favilli alla prima da titolare. In porta confermato Iannarilli. Niente chance per Brazao ...