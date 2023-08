Serie B | Lecco e Brescia riammesse | respinti i ricorsi di Perugia e Reggina

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo idicontro la sentenza del Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha riammesso ile ilinB. Sportmediaset scrive: “Ilresta quindi di fatto inC, mentre ilè in B. In particolare la società biancorossa contestava la concessione, a suo avviso illegittima, della licenza a prendere parte al campionato di B da parte delnon avendo questo dimostrato entro i termini previsti la disponibilità di uno stadio idoneo alla disputa delle partite diB. Chiarita anche la posizione di: i lombardi tornano ufficialmente inB, niente da ...

