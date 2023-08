Serie B 2023 24 | pareggio 1-1 tra Bari e Cittadella | Pavan nel finale rimonta il gol di Nasti

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Finisce in parità 1-1 la gara del San Nicola tra, valida per la terza giornata diB. Nel primo tempo la sblocca subito il, che dopo sei minuti è già in vantaggio. Azione sulla destra di Sibilli che mette in mezzo,prende benissimo il tempo tagliando davanti ae incorna di testa sul primo palo. Gran gol dell’attaccante classe 2003, il suo primo con la nuova maglia, e Galletti avanti 1-0. Ilci mette un po’ prima di entrare in partita, ma verso metà frazione si rende pericoloso di testa con Magrassi e, sfruttando tutti i centimetri da calcio da fermo. La grande occasione però arriva al 32?, quando Cassano si accentra partendo da destra e lascia partire un gran tiro col mancino da fuori area, con ...

GENOVA - Colpo esterno del Venezia nella terza giornata del campionato d iB . Gli uomini di Vanoli superano 2 - 1 in rimonta la Sampdoria di Pirlo , ferma a 1 punto in tre partite. Succede tutto nella ripresa: i blucerchiati sbloccano il punteggio al 46' con Pedrola ...9 gol nel mercoledì valido per la terza giornata diB: il Venezia vince in rimonta 2 - 1 contro la Samp ed è la seconda sconfitta in casa per i blucerchiati, il Bari si fa pareggiare nel finale sull'1 - 1 al San Nicola dal Cittadella. Il ...... si fa ribaltare nel finale dai gol di Gytkjaer e Tessmann e perde contro il Venezia per la seconda volta nel giro di cinque giorni in questa/2024. Seconda sconfitta consecutiva per i ...

Mister Vivarini ha convocato 24 giocatori per la sfida con lo Spezia. Di seguito l'elenco completo: Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23… Leggi ...Vincono Parma, Palermo, Cremonese e Venezia, che batte la Samp. Colpaccio del Catanzaro che annienta lo Spezia, il Modena vince a Cosenza, primi tre punti per l’Ascoli. Pari fra Bari e Cittadella ...