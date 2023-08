Serie B 2023 2024 | le venti squadre definitive | Lecco e Brescia completano il quadro

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tutto è pronto, anche se in massimo ritardo per il campionato di-24. Nonostante le prime due, quasi tre giornate si siano giocate, al livello burocratico e di organigramma dellemancava qualcosa di decisivo. Oggi, infatti, è stato il giorno diche hanno ottenuto ciò che desideravano, ossia laB. Chi rimane invece deluso dalla decisione del Collegio di Stato sono Perugia e Reggina che dovranno ripartire una dallaC, l’altra dai Dilettanti. Un colpo grosso e duro da incassare per gli amaranto, ma anche per i perugini che adesso dovranno trovare la forza di costruire per ritornare rapidamente in B. Questo l’elenco completo delle. ASCOLI, BARI,, CATANZARO, CITTADELLA, COMO, ...