Serie A | Napoli-Lazio | probabili formazioni | streaming e dove vederla in televisione

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Primo big match per le dueal Maradona di. Gli azzurri per continuare a vincere; i biancocelesti cercano i primi punti Sabato sera al Maradona di, va in scena un’importante partita per entrambe le squadre. IlCampione d’Italia con 6 punti, già ha fatto capire, che vuol difendere il Tricolore; la Questo articoloinè stato pubblicato prima Sportnews.eu.