Serie A | le designazioni arbitrali della 3ª giornata

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il designatore arbitraleA ha comunicato ufficialmente gli arbitriterzadel campionato Il designatore arbitraleA ha comunicato ufficialmente gli arbitri3ªdel campionato italiano di calcio. Ecco il comunicato. Sassuolo – Hellas Verona Venerdì 01/09 h.18.30PiccininiBercigli – De MeoIV: CamploneVAR: DionisiAVAR: Meraviglia Roma – Milan Venerdì 01/09 h.20.45RapuanoMeli – AlassioIV: MassaVAR: IrratiAVAR: Di Vuolo Bologna – Cagliari Sabato 02/09 h.18.30OrsatoRocca – VecchiIV: GualtieriVAR: PaternaAVAR: Mazzoleni Udinese – Frosinone Sabato 02/09 h.18.30GuidaRossi C. – RicciIV: VolpiVAR: FabbriAVAR: Miele Atalanta – Monza Sabato 02/09 h.20.45MarcenaroZingarelli – ScatragliIV: ...

Qui di seguito il quadro completo delle. Arbitri e assistenti delle partite della 3a giornata. Arbitri e assistenti delle partite della 3a giornata . Sassuolo - H. Verona. (venerdì 1 ...L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note learbitrali per le partite della terza giornata diA. Questa la sestina arbitrale designata per Napoli - Lazio in programma allo stadio Maradona sabato 2 settembre alle ore 20:45 ...Di seguito lecomplete della terza giornata: SASSUOLO " H. VERONA Venerdì 01/09 h.18. MINELLI VAR: MARINI AVAR: GARIGLIO Guarda su DAZN tutta laA TIM e tanto altro sport. Attiva ...

SERIE A TIM - Designazioni 3ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

ROMA - Antonio Rapuano di Rimini è l'arbitro designato per Roma-Milan, uno degli anticipi della 3/a giornata del campionato di serie A di calcio in programma venerdì 1 settembre alle 20.45.Nel frattempo la Lega Serie A, attraverso un comunicato, ha reso note le designazioni arbitrali per la 3a giornata di campionato. Il sito CittàCeleste.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l., con sede ...