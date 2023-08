Sequestrati beni per 3 | 6 milioni di euro dalla Guardia di Finanza ad imprenditore nel settore dei metalli ferrosi

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Oltre 3,6diè il valore di somme di denaro,mobili, immobili e quote societariedidi Napoli La Compagnia di Pozzuoli delladiha individuato un meccanismo di evasione fiscale nel quale numerose società cartiere avrebbero emesso fatture per migliaia disimulando fittizie vendite di materiale, al fine di consentire un ingente risparmio d’imposta alle società dell’indagato. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli facente funzione è stato comunicato che i militari della Compagnia delladidi Pozzuoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale ...

... e denunciati quattro individui per le ipotesi di reato di esecuzione abusiva di opere sudemaniali. A Matino, infine, sono statiamministrativamente quattro personal computer in ...È sufficiente leggere la Deliberazione della Corte dei Conti n. 34 del 2 maggio 2023 sull'attività dell'Agenzia Nazionale suie Confiscati alle mafie (ANBSC) per rendersi conto dei fattori che ostacolano una ben più vasta attività di assegnazione deia scopi sociali. Tra questi, il più problematico è la ...Sceglievano le loro vittime con cura: donne sole e facoltose , affette da patologie o deficit psichici, da circuire per prosciugarne gli averi. Im tre, sospettati di una serie di raggiri messi in ...

Fisco, sequestrati beni per oltre 3 milioni nel Napoletano La Repubblica

I militari del Gabon hanno sequestrato questa notte gli edifici governativi e hanno dichiarato nulle le elezioni del 26 agosto scorso destituendo il presidente Ali Ben Bongo Ondimba, in carica dal ...Il 22 febbraio Putin ha invaso l’Ucraina, aggressione che ha comportato l’imposizione da parte di Stati Uniti, Regno Unito e Ue di sanzioni sui beni di proprietà russa all’estero e dozzine di ...