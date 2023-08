Sensi futuro ancora da scrivere? Le novità sulle idee dell’Inter ? TS

(Di mercoledì 30 agosto 2023)in un certo senso per l’Inter rappresentaun’incognita: il club ragiona sul suo. Ecco le ultime. INCOGNITA ? Per l’Inter il mercato in entrata, dopo l’arrivo di Benjamin Pavard, dovrebbe essere chiuso. Ma a rappresentare in un certo sensoun’incognita è Stefanoil cui contratto scadrà nel 2024. Non è scontato, come riferito da Tuttosport, che il club non cercherà di piazzare in uscita il centrocampista nelle ultime ore di mercato che restano. Ma solo se poi si dovesse incastrare un prestito per rimpiazzarlo. Prestito che avverrebbe piuttosto fuori dall’Europa, visto che in Italia ci sono pochi profili che interessano a Marotta, Ausilio e Baccin. Forse solamente Maggiore della Salernitana ma non fino in fondo. Simone Inzaghi, sempre secondo il ...

... "Se eviti di ubriacarti e di perdere i, magari eviti anche di incorrere in determinate ... Giambruno sceglie il silenzio per il, ma per ora di scuse non se ne parla: "Se avessi detto ...Sicuramente tutto questo non può cancellare il suo passato, ma ha forgiato e continuerà a formare il suo presente e il suo" Loading...(Pd): tardi e dopo scuse ridicole De Angelis si è ...E lo sarà anche in. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non ...al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da parte di Ico 2006 srl aidell'...

Quale futuro per Sensi Il mercato, i dubbi e l'ennesima estate ... Goal.com

Rimasto a Milano per il fallimento della trattativa con Samardzic, Sensi ha una possibilità: convincere Inzaghi prima della finestra di mercato di gennaio. E ...L'Inter è in dubbio sul futuro di Sensi e Marotta sta studiando le alternative sul calciomercato in attesa di capire cosa fare con l'ex Monza ...