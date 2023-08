Senato | C Mirabelli | ' gender o sex? Attenzione a cambiare la Costituzione' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Il '' del Senato o il '' della Camera, qual è l'espressione che meglio traduce in inglese, senza sconvolgere, il 'sesso' dell'articolo 3 della, così come raccontato oggi da 'La Verità' che oggi ha notato l'anomalia nella traduzione in inglese della nostra Carta da palazzo Madama a quello di Montecitorio? Per Cesare, ex presidente della Corte costituzionale e ora consigliere generale della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, a essere 'promossa' è la versione che si usa dalle parti della Camera. "Capisco che si possono usare espressioni diverse per definire un concetto che è simile, ma usare lo strumento linguistico per cercare dila- spiega il giurista italiano all'Adnkronos -, ...