«Se eviti di ubriacarti non trovi il lupo» ha detto il giornalista

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Chiara Ferragni non ci sta. L’imprenditrice digitale, da sempre sensibile al tema della violenza sulle donne, ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni sullo stupro di Palermo delAndrea Giambruno, compagno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Sedinonil» hail conduttore in una trasmissione tv. Parole che hanno sollevato un polverone di polemiche. Loredana Bertè in concerto: ...

In rosso la frase: "Sedi...". Un chiaro riferimento alle parole del compagno di Meloni , Andrea Giambruno , sugli stupri di Palermo e Napoli: un'uscita che ha messo di nuovo in ...Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di" non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo " ma sedie di perdere i sensi, magari...Il compagno della premier invita le ragazze a bere poco perché " Se vai a ballare, hai tutto il diritto di- non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento - ma sedie ...

Andrea Giambruno ha la soluzione al problema degli stupri: «Se eviti di ubriacarti non trovi il lupo» L'Espresso

Roma, 30 ago (Adnkronos) - "Io non ho mai detto 'la ragazza se l’è cercata' o che, se eviti di ubriacarti, 'non ti stuprano': questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto, ma sono ...Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti - non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo - ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti ...