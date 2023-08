Scusate se esisto! la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 30 agosto 2023)se, commedia del 2014, è ispirata alladell’architetta Guendalina Salimei. Nel, interpretato da Paola Cortellesi, la protagonista Serena torna in Italia dopo aver passato molti anni di lavoro a Londra. Il rientro nella madre patria per la testarda abruzzese, però, non è come aveva immaginato. Purtroppo, nel Belpaese i suoi titoli non contano granché. Così, non le resta che inventare un alter-ego maschile per entrare in un prestigioso studio. E vincere un concorso di riqualificazione di una zona degradata della periferia romana. Per Guendalina Salimei, romana e non abruzzese come Serena, non è stato necessario fingere di essere un uomo per lavorare, ma grazie a tenacia e bravura ha vinto, con il suo T-Studio il vero bando per riqualificare il famigerato quarto piano di ...