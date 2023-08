Scuole | Megna | “Nebbia fitta sui lavori per la Bosco Lucarelli”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ringrazio il delegato Farese per la seduta odierna della commissione istruzione, fissata in tempi celeri. Iniziamo ad avere chiarezza sulla questione scuola, almeno per quanto riguarda gli istituti interessati dagli spostamenti imminenti”. Così in una nota la consigliera del Comune di Benevento, Giovanna. “Al momento – scrive – la pressione tenuta su riaperture/spostamenti sembra aver impresso un’accelerazione sul plesso di Pacevecchia, che dovrebbe essere restituito alle famiglie del quartiere a breve, così da consentire l’utilizzo della struttura di Capodimonte alle classi di Cretarossa sin dall’inizio dell’anno. Anche su questo edificio siamo stati rassicurati, isono avviati e su questo capitolo è già stato versato un acconto, per cui l’annunciato definanziamento di alcuni progetti PNRR non dovrebbe ...