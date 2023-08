Scuola | presto si riparte Giannelli Anp a Notizie com | “E’ la Cenerentola del servizio pubblico | vi dico perchè”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ultimi scampoli di vacanze per gli studenti italiani, poi la campanella tornerà a suonare. Con quali prospettive? Con quali problematiche?.com lo ha chiesto ad Antonello, presidente dell’Associazione nazionale presidi Manca poco, pochissimo alla ripresa della. Dai bimbi più piccoli, agli studenti che con quest’anno scolastico si appresteranno a preparare la maturità, tutti torneranno dietro i banchi.si(Anp) a.com, foto.comIl suono della campanella è dietro l’angolo. E per ogni rito che si ripete, non mancano gli aspetti positivi come quelli critici..com ha voluto così chiedere ad Antonello, presidente dell’Associazione nazionale ...