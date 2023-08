Scuola Orciolaia | Tanti | “lunedì 11 settembre parte l’infanzia | la settimana del 18 il nido”

Leggi su lortica

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ” Per i genitori delche ne fanno richiesta ci saranno risposte personalizzate e niente retta per” “È arrivato ieri pomeriggio il via libera dalla ASL per la chiusura del cantiere che ha rimosso l’amianto dalla. I lavori sono stati terminati a fine luglio ma il laboratorio di analisi ha dovuto ripetere per 4 volte le verifiche perché i vetrini non risultavano perfettamente leggibili. Come anticipato ieri ai genitori ladelri11anziché venerdì 8, mentre ilrinelladel 18con comunicazione della data il 14come già detto ai genitori ...