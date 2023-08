Scuola | mesi di cantieri Una pioggia di soldi per rinnovare gli istituti Aule | laboratori | palestre

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ieri in Provincia è stato dato il dettaglio degli interventi da milioni di euro. Efficientamento energetico e sicurezza garantiti per tutte le ...

Ieri in Provincia è stato dato il dettaglio degli interventi da milioni di euro. Efficientamento energetico e sicurezza garantiti per tutte le ...E' scomparso nel corso della prima ondata covid, pochiprima della moglie, Anna Vetulli. Direttore amministrativo nel mondo della, Vetulli era stata attiva nel sindacato di categoria, nei ...Lo diciamo insieme ai tanti dirigenti scolastici che insieme a noi in questici hanno ... Le news dellain primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno ...

Scuola, mesi di cantieri Una pioggia di soldi per rinnovare gli istituti ... LA NAZIONE

Nei mesi successivi, a partire dall’inizio del 2024 ... Nello specifico, “ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato ...La grande beffa Una beffa enorme per la scuola e per i ragazzi stessi, visto che il furto arriva a pochi giorni dalla ripresa delle attività didattiche. E purtroppo non si può parlare nemmeno di caso ...