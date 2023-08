Scuola | in Irpinia persi in tre anni 4000 studenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno 883 gliche non si iscriveranno in provincia di Avellino alle scuole di ogni ordine e grado al prossimo anno scolastico che, in Campania, comincerà il prossimo tredici settembre. Spopolamento e culle vuote spiegano i dati pubblicati dall’Ufficio scolastico regionale. Complessivamente, a partire dall’anno scolastico 2021-2022 sono “spariti” oltre quattro mila, 2.400 dei quali dai licei e dagli istituti tecnici professionali, pari a 207 classi cancellate. Alla prossima campanella, rispetto all’anno scorso, inle scuole superiori scendono a 1.797 iscritti (meno 374), le medie a 9.817 (meno 259), le scuole dell’infanzia a 8.360 (meno 267 bambini tra i 3-5). Regge laelementare: complessivamente gli iscritti sono 14.996, soltanto ...