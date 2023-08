Scuola | a Caserta la campanella suonerà il 13 settembre per 204 giorni di lezione fino all’8 giugno

(Di mercoledì 30 agosto 2023). Quando mancano ormai pochiall’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024, il Ministero del Merito ricorda l’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado, e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione con la prima prova scritta di italiano in programma il 192024 alle ore 8.30. La data di inizio e di fine delle lezioni è stata invece fissata dalle singole Regioni che hanno anche indicato gli ulterioridi chiusura delle scuole. In Campania, quindi anche a, le lezioni iniziano mercoledì 13e terminano sabato 82024 per un totale di 204di, ovvero di 203...

... Cgt srl della provincia di, risulta inadempiente nei confronti delle ditte ... ha subappaltato le lavorazioni per la demolizione dellae poi sembra si sia 'volatilizzata' con la somma ...... in provincia di, sulla facciata del municipio con scritto a chiare lettere "Solo un ... Il messaggio verrà anche portato dai consiglieri comunali in ognidi Marcianise in occasione del ...Cioè a. In bando ed in ballo c'erano la progettazione e costruzione di nuove carrozze ... Sono alimentari,, mutui, benzina e ristorazione. In tema di alimentazione ad esempio, ci sono ...

Caserta. Riaperture scuole. L'interrogazione presentata dal ... BelvedereNews

Uno stendardo contro la violenza è stato affisso dall'amministrazione comunale di Marcianise, in provincia di Caserta, sulla facciata del municipio ... anche portato dai consiglieri comunali in ogni ...Nelle scuole comunali si sta lavorando contro il tempo per affrontare i disagi e i problemi strutturali prima della ripresa delle attività didattiche. Inizialmente, i sopralluoghi tecnici per valutare ...