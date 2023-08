Schianto frontale tra due auto | inferno nel tunnel Vigili del fuoco al lavoro per ore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tragico incidente in Sardegna, nella mattina di oggi 30 agosto sei persone sono rimaste coinvolte in un terribilenel cagliaritano. Ancora da chiarire le cause ma duesi sarebbero scontrate frontalmente in unsulla statale 125, l’orientale sarda. Scrive la Nuova Sardegna come: “Tra i feriti, due sarebbero in pericolo di vita: sono marito e moglie sardi. La donna, 43 anni, è stata trasportata alll’ospedale Brotzu in elicottero, l’uomo, 44enne, al Policlinico con un’ambulanza. In ogni caso, tutte le persone coinvolte nelsono state trasportate in codice rosso a Cagliari”. >“Fuori dopo tanti anni”. Addio clamoroso a UeD: il volto storico non si è più visto in studio. E le voci volano Tra i feriti ci sarebbero anche un ragazzino di 16 anni trasportato al Brotzu, due fratelli di 18 ...