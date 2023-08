Sardegna | incendio vicino all’aeroporto di Olbia Scalo chiuso | voli dirottati

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lacontinua a bruciare e unnei pressi dell’aeroporto diha reso necessaria la chiusura temporanea delloCosta Smeralda. Il fuoco sta devastando le campagneal fiume Enas, nella direttrice sud di atterraggio degli aerei. Al alimentare le fiamme, il forte vento di maestrale che continua a soffiare sull’Isola. Al lavoro per spegnere il rogo ci sono un Canadair della protezione civile nazionale, due elicotteri della flotta regionale e diverse squadre a terra. Al momento tresono statiad Alghero: un Lufthansa da Roma e due di Volotea. Altri aerei stanno subendo ritardi sia in arrivo che in partenza.