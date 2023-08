Sarà lei? Non credo Schlein a fine corsa | Antonio Polito | la differenza tra Elly e la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) «ha abbandonato il sovranismo, la sua bussola è l'interesse nazionale», parla così a Liberoin una conversazione a tutto campo sulla destra e non solo. «è the only show in town, l'unico esperimento politico in corso. Domina la scena a destra e sinistra - prosegue l'editorialista del Corriere - Come ha notato Luca Ricolfi, da dieci mesi il premier spiazza la sinistra, toglie agli avversari ogni margine di azione perché occupa la scena in modo totalizzante. Con la tassa sugli extraprofitti delle banche, con il taglio del cuneo fiscale, con la proposta sul salario minimo il premier lascia alla sinistra ben pochi argomenti. Un rischio però c'è: se la destra eccedesse nell'uso della spesa pubblica a scopo puramente redistributivo, l'economia s'incepperebbe. Sarebbe un errore fatale». ...