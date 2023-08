Ogni serata dell'evento sarà scandita da una doppia proposta musicale tra cantanti, orchestre e dj - setPer conoscere e gustareautentici della tradizione siciliana e apprezzare al meglio i ...E INTRATTENIMENTO In una grande manifestazione, non può mancare la. Laha il potere ...... l'evento organizzato dal Consorzio Fai Vacanze in collaborazione con Brain Drain Comunicazione , che porta sui sentieri e tra i boschi di Fai della Paganella spettacoli, incontri,. ...

Sapori e musica per la Sagra della Nana di Montagnano LA NAZIONE

Arezzo, 30 agosto 2023 – I sapori della tradizione, la musica e il divertimento uniti per la cinquantunesima Sagra della Nana. La tradizionale festa di fine estate del paese di Montagnano è in ...Sul palco dj Kappa, MC Colo e tutta la crew di Music & MOR. Il gran finale è in programma domenica a pranzo con i sapori del Trentino Alto Adige: formaggi, speck, canederli e strudel. Oltre ai ...