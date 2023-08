Sangiuliano | “Lingua italiana in Costituzione | ma giovani studino sempre inglese”

... con sei turni al giorno (tre antimeridiani e tre pomeridiani con due di essi ininglese) a ... Il ministro: "Musei ricchezza d'Italia, grazie a chi ha lavorato in questi giorni di ...Tra l'altro, osserva poi il ministro, 'in questo momento storico, laitaliana sta avendo un certo successo. Se si scorrono le tabelle delle principali università del mondo, si può ...Tra l'altro, osserva poi il ministro, "in questo momento storico, laitaliana sta avendo un certo successo. Se si scorrono le tabelle delle principali università del mondo, si può ...

Sangiuliano: "Lingua italiana in Costituzione, ma giovani studino ... Adnkronos

Il ministro della Cultura è intervento alla "Soft Power Conference" organizzata nella sede della fondazione Cini a Venezia da Francesco Rutelli, fondatore e presidente del Soft Power Club ...'Se si scorrono le tabelle delle principali università del mondo, si può verificare come si sia tornati moltissimo a studiare l'italiano' ...