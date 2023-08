San Paolo vs LDU Quito – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La LDUè in corsa per un posto nelle semifinali della Copa Sudamericana e giovedì 31 agosto si reca all’Estadio de Morumbi per il secondo turno della sfida con il San. La scorsa settimana, i Los Blancos hanno ottenuto una vittoria per 2-1 in casa, dando loro il vantaggio in questo pareggio, che richiede una vittoria o un pareggio per avanzare. Il calcio di inizio di Sanvs LDUè previsto a mezzanotte ora italiana Anteprima della partita Sanvs LDUa che punto sono le due squadre SanAncora una volta, il Sansi presenta a un appuntamento decisivo con la necessità di vincere per avere una chance di avanzare al turno successivo di questo torneo. Non è la prima volta che la Tricolor Paulista ...