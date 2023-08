San Marino chiude i conti con Grosseto | in finale per difendere lo scudetto

Per il quinto anno consecutivo, record nella sua storia, ilconquista le Italian Baseball Series imponendosi anche nella quarta sfida di semifinale con il Big Mat Grosseto (5 - 2). Ai campioni d'Italia basta un acuto in apertura e un finale di forza.Con settembre si entra nel clima del Gran Premio Red Bull die della Riviera di Rimini: in attesa delle sfide tra i campioni della MotoGp sul circuito di Misano, dal 2 settembre sarà ...Già ad aprile di quest'anno a Pesaro, Gradara, Rovereto, in Vaticano (piazzaPietro) e nella Repubblica di(dove è presente un monumento dedicato ai bambini di Beslan) è stata ospitata ...

Baseball, San Marino fa poker a Grosseto: è finale scudetto San Marino Rtv

GROSSETO – Termina in semifinale play-off il cammino vincente del Big Mat Bsc Grosseto. San Marino, infatti, si aggiudica anche gara quattro, imponendosi per 5-2 allo stadio Roberto Jannella. Al campo ...Dopo la lettera a Bruxelles dei presidenti di tre organismi regolatori europei preoccupazione a San Marino ed Andorra. A Monaco, pochi giorni fa, visioni divergenti sull'Associazione all'Europa, tra ...