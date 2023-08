Sampdoria-Venezia mercoledì 30 agosto 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | diretta TV | convocati Pedrola titolare

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Quattro punti in classifica per il, che dunque è imbattuto, uno solo per lache una partita l’ha vinta ma sconta due punti di penalizzazione. I liguri tornano a Marassi dopo la sconfitta contro il Pisa in cui sono emersi i problemi dei quali abbiamo parlato in un articolo precedente. Andrea Pirlo vuole InfoBetting: Scommesse Sportive e

La terza giornata di Serie B prosegue con altre quattro sfide: laaffronta il, al San Nicola il Bari ospita il Cittadella, mentre lo Spezia fa visita al Catanzaro. Chiude il programma di oggi Ternana - Cremonese. Diretta Gol su Sky Sport SummerSu tutte, la sfida del Ferraris tra lae il, due squadre con grandi velleità di promozione. Bari - Cittadella è insidiosa per i padroni di casa andati a un passo dalla Serie A e ...FORMAZIONI: in attesa: in attesa

Pronostico Sampdoria Venezia: le quote del match di Serie B Samp News 24

Genova – È una Samp offensiva quella che Andrea Pirlo schiera contro il Venezia, cercando la vittoria che riscatti il ko di venerdì scorso con il Pisa. Il tecnico blucerchiato aveva preannunciato alla ...Manuel De Luca schierato dal primo minuto per Sampdoria Venezia: ultima chance per l’attaccante in blucerchiato Manuel De Luca ha vinto il ballotaggio con Antonino La Gumina e sarà lui a guidare ...