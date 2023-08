Sampdoria | UFFICIALE | dalla Juventus arriva un talentino in prestito

Slovacco di Bratislava, classe 2002, è cresciuto nel Settore Giovanile del Zbrojovka Brno per poi trasferirsi nel 2018 alla. Al Cagliari nell'estate 2021 per rinforzare la Primavera, l'......Sudamericana) - MOLA 20.30 Zona Gol Serie B - DAZN Diretta Gol Serie B - SKY SPORT SUMMER... accessibile da cellulare e tablet o sul sitoL'esordio della squadra di Aquilani a Marassi contro laé stato più che convincente con ...dagli assistenti Francesco Cortese di Palermo e Ivan Catallo di Frosinone e dal quarto...

UFFICIALE: Sampdoria, ecco il terzino Georgiadis. La nota dei greci del PAOK TUTTO mercato WEB

La Reggina è stata retrocessa in Serie D dal tribunale ed ora Pirlo è pronto a prelevare 4 giocatori ai calabresi per rinforzare la sua Sampdoria, tra cui figura anche Galabinov L’occasione ...Mehdi Leris ha lasciato la Sampdoria dopo 74 partite ufficiali, con 3 reti e 2 assist complessivi. Ora riparte dall’Inghilterra, prima esperienza estera per lui dopo quelle italiane con Chievo Verona ...