Salmo | “Le persone sperano di vedere gli artisti famosi cadere nel baratro | a nessuno frega della musica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Ogni tanto viene fuori un gossip da concerto, ‘X ha preso una bottiglia in testa’, ‘Y piscia sulle casse’, ‘Morgan insulta il pubblico’, ‘Gigi cade dal palco’, eccetera. Siamo tutti maledettamente distratti da ciò che dovrebbe interessarci veramente: LA”. Nelle story di Instagramprende spunto da episodi recenti, ultimo quello che vede protagonista Morgan, per una riflessione sul rapporto tra, pubblico e i media. “Aun c***o(a meno che non sia un dissing). Volete solo essere intrattenuti in questo spettacolo fatto di gossip, clickbait, pagine meme, opinioni Instagram e odiatori seriali”. Il rapper prosegue: “Leordinarie credono che glisiano NORMALI. Ordinati e composti ...