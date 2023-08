Salerno | tentata rapina a La Tramontina di via Nizza

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ieri, 29 agosto 2023, intorno alle 18.45, vi è stato un nuovo tentativo di, presso “La” di via. Si tratta del secondo episodio in 6 mesi. I fatti Un uomo, munito di casco e mascherina, si è introdotto nel locale e si è diretto verso la cassa. Per fortuna la proprietaria, Dolores Esposito, si è messa ad urlare e, in questo modo, ha allontanato il malvivente. La denuncia Dolores, dopo aver denunciato l’accaduto alla Polizia, ha detto: “Siamo abbandonati. Viaè poco frequentata in alcuni orari della giornata e noi commercianti siamo esposti a rischi altissimi, con malviventi pronti ad agire alla luce del sole. Manca un attento monitoraggio della zona nelle ore pomeridiane e serali: non è possibile lavorare serenamente se non ci si sente al ...

rapina alle 18.45 di ieri, 29 agosto, presso La Tramontin a di via Nizza. Si tratta del secondo episodio in 6 mesi presso l'esercizio commerciale: un malvivente, con indosso casco e mascherina,...... francamente, un sindaco di una città condannato in via definitiva a due anni di galera per... inscenarono attacchi immondi durante gli anni della mia amministrazione della Provincia di,...estorsione, condannati due salernitani (di Giffoni Sei Casali e Cava de' Tirreni), dopo il rigetto della Cassazione e la conferma di 1 anno e 2 mesi di reclusione. I due - secondo le accuse - ...

Salerno. Tentata rapina al caseificio “La Tramontina”, titolare metre in fuga il ladro Agro24

Tentata rapina nel pomeriggio di ieri, martedì 29 agosto, in un caseificio nel centro di Salerno: titolare mette in fuga malvivente coperto da casco e mascherina. Lo riporta Salerno Notizie. La ...Tentata rapina alle 18.45 di ieri, 29 agosto, presso La Tramontina di via Nizza. Si tratta del secondo episodio in 6 mesi presso l'esercizio commerciale: un malvivente, con indosso casco e mascherina, ...