Salerno | strappa una catenina d’oro dal collo di una donna | arrestato

La Salernitana strappa il pareggio alla Roma, impatta benissimo sul campionato di Serie A e si prepara con il vento in poppa al debutto casalingo contro l'Udinese. I tifosi sono realisti - la difesa ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Tabellino partita Roma - Salernitana Squadra in casa Roma Squadra avversaria Salernitana Finisce 2 - 2 e quasi tra i rimpianti, perché le magie di Candreva sono quelle perle ...

Tchaouna in chiusura: trovato l'accordo col Rennes, è atteso a Salerno SalernitanaNews.it

Ha strappato la catenina d'oro dal collo della vittima, ma non l'ha fatta franca, L.F., straniero colto in flagranza ieri, 29 agosto, dagli agenti della sezione Volanti della Polizia di Salerno.Lo stesso in Piazza della Concordia, a seguito di una breve colluttazione con la vittima gli avrebbe strappato la catenina d’oro che portava al collo. Nelle scorse ore è stato arrestato dagli agenti ...