Salernitana | si prova il colpo in attacco | vicino Tchaouna

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lavuole regalarsi uninprima della chiusura del mercato. I campani lavorano per un esterno e quello di Loum...

Rimani sempre aggiornato suL'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...Rimani sempre aggiornato suL'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...... come dimostrato in occasione di Juventus -2 - 2 di settembre 2022. In quell'occasione ... quanto sulla sua valutabilità secondo il criterio dellatecnologica. Chi decide quali ...

Salernitana-Udinese 1-1: i friulani non trovano il riscatto RaiNews

La reazione della Salernitana arriva poco dopo, con un'altra conclusione da fuori, questa volta di Pirola, che al contrario di Walace non inquadra la porta. I ritmi sono blandi, le squadre non osano, ...Finisce in pareggio all'Arechi. Bravissimo Ochoa a evitare un autogol di Pirola nella prima frazione. Gli ospiti sbloccano la partita al 57esimo con Samardzic. I granata reagiscono al 72esimo con Boul ...