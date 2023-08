Sale il fatturato dell' industria | a giugno +0 | 4% su maggio

Lo rileva l'Istat sottolineando che corretto per gli effetti di calendario, iltotale cresce in termini tendenziali dell'1,3%, sintesi di un incremento del 3,2% sul mercato interno e di una ...Cosi' il titoloal momento del 5,5% a 76,2 euro per azione, dopo avere toccato un massimo di ...del primo semestre e l'ottimo andamento delle vendite portano a immaginare per il 2023 un...Per il 2024 l'imprenditore del cashmere prevede invece un incremento delintorno al 10%, circa la metà della performance attesa per quest'anno. Intorno alle 11 le azioni del gruppo mettono ...

iliad, fatturato in Italia sale a 496 milioni di euro nel primo semestre Verità e Affari

A giugno si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti dello 0,4% in termini congiunturali, risultante da una crescita sul mercato interno (+1,8%) e da un calo su ...Il fatturato del primo semestre è di 496 milioni di euro, +12,2% verso il primo semestre 2022 (+11,8% a 254 milioni di euro nel secondo trimestre). L'EBITDAaL è salito al 34,5%, passando dagli 87 ...