Il sindaco di Milano, Giuseppe, intende convocare undi lavoro sul tema della sicurezza dei ciclisti in città con l'obiettivo di creare un piano bici. Questo anche dopo l'ultimo incidente mortale di ieri. "Voglio ......Presente e futuro si sono intrecciati all'Autodromo Nazionale Monza che ha ospitato presso la... Abbiamo però fretta, perché mi devo sedere alcon Liberty Media per lavorare al rinnovo del ...Qualche giorno fa si è riunito ilTecnico, che segue il Comitato Provinciale per l'Ordine e ... In Prefettura sarà allestita laOperativa Comune per la Gestione dell'Evento, alla guida del ...

Sala, tavolo di lavoro per creare un 'piano bici' a Milano Agenzia ANSA

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intende convocare un tavolo di lavoro sul tema della sicurezza dei ciclisti in città con l'obiettivo di creare un piano bici. Questo anche dopo l'ultimo incidente ...F1 GP Italia Monza – Presente e futuro si sono intrecciati all’Autodromo Nazionale Monza che ha ospitato presso la Sala Stampa Tazio Nuvolari la ... Abbiamo però fretta, perché mi devo sedere al ...