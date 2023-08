Sacerdote rinviato a giudizio per pedofilia denuncia una giornalista Lei si appella al Papa

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Giuseppe Rugolo, ila processo al Tribunale di Enna per violenza sessuale aggravata a danno di minori ha nuovamenteto laPierelisa Rizzo . La Procura di Enna aveva già chiesto l’archiviazione per la prima, ritenendola infondata. A darne notizia è stata la stessa cronista, che è corrispondente da Enna per l’agenzia Ansa. La: “Francesco dica qualcosa” Pierlisa Rizzo, nel rendere nota la nuovaper diffamazione da parte di Don Giuseppe Rugolo, sial Pontefice, dicendo che, “qualche giorno fa,Francesco ha ricevuto il premio giornalistico 2023 . Mi piacerebbe saper se sa che, i suoi preti, accusati in aule di Tribunali di, provano a ...