Russia | attacco droni ucraini su aeroporto Pskov | Zakharova | Colpire nostro territorio sintomo agonia di Kiev - VIDEO

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un massiccio, quello registrato in queste ore sull'russo di, eseguito da uno stormo di almeno 10. A riferire dell'incursione aerea è il governatore regionale Mikhail Vedernikov, che riferisce di come i velivoli a guida remota siano stati intercettati dalle forze

30 ago 09:57 Mosca: "Gli attacchi di droni allamostrano l'agonia di Kiev" Il massicciodi droni ucraini contro varie parti del territorio russo la scorsa notte è 'un segno dell'agonia e dello stallo' in cui si trova 'il regime di ...Almeno 10 droni hanno attaccato nella notte l'aeroporto russo di Pskov: lo scrive questa mattina Rbc - Ucraina, che cita canali Telegram locali. Dopo l', che ha danneggiato almeno quattro aerei da trasporto strategico Ilyushin Il - 76, le truppe russe hanno spostato i rimanenti aerei da trasporto. Chiuso lo spazio aereo e voli cancellati. ...'Kiev non subiva uncosì potente dalla primavera. In totale, più di 20 obiettivi nemici sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea'. Lo hanno detto le autorità militari di ...

Attacco missilistico su Kiev, vittime. Pioggia di droni sulla Russia, colpito l'aeroporto di Pskov - Media: "Esplosioni nel centro di Donetsk" - Media: "Esplosioni nel centro di Donetsk" RaiNews

Così, mentre preparava l’attacco, si preoccupava di mettere al sicuro i beni ... dai cantieri navali di Amburgo Blohm+Voss (dove era in riparazione) all’enclave russa di Kaliningrad. L’operazione che ...Il massiccio attacco di droni ucraini contro varie parti del territorio russo la scorsa notte è un segno della "agonia" e dello "stallo" in cui si trova "il regime di Kiev". Lo ha detto la portavoce ...