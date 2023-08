Rugby | Serie B | ufficializzato il calendario 2023-2024 | 48 squadre al via

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. - (Adnkronos) - La Fir ha reso noto ildel Campionato Nazionale diB per la stagione sportiva/24. LaB prenderà il via per le 48 formazioni partecipanti il prossimo 8 ottobre con la fase a gironi che si concluderà il 5 maggio. Le prime classificate di ciascuno dei quattro gironi territoriali saranno promosse alla/25. Ledodicesime classificate di ognuno dei quattro gironi disputeranno una fase Play Out per determinare le treche retrocedono inC nella stagione sportiva/2025: le semifinali Play Out sono in programma il 19 ed il 26 maggio; la Finale Play Out il 2 giugno. Le due ...