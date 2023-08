Rubano loro la cassa | poi li aggrediscono | arrestati due minori a Brescia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Due ragazzi di 16 e 17 anni sono statisu ordinanza di custodia cautelare con le accuse di rapina e lesione personale. Uno è in carcere e l'altro è stato collocato in comunità

Rubano loro la cassa, poi li aggrediscono: arrestati due minori a ... ilGiornale.it

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati arrestati a Brescia su ordinanza di custodia cautelare con le accuse di rapina e lesione personale. Uno è in carcere e l'altro è stato collocato in comunità.È successo a una coppia di sposi, domenica, subito dopo il matrimonio. Marito e moglie, residenti a Roma, erano tornati nel loro paese d’origine, sui Monti Dauni, in Puglia, proprio per le nozze. Dopo ...