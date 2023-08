Leggi su notizie

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un ladro prima hato un’, successivamente hato: ildel delinquente, però, hato leEnnesimo furto diche si verifica nel nostro Paese. Purtroppo sembra essere diventata, ancora una volta, una vera e propria “moda”. Ci troviamo a Foggia dove un ladro ha ben pensato di impossessarsi di una vettura non di sua proprietà. Solamente che, questa vicenda, ha un lieto fine che hato tutti. In particolar modo leche davvero non riuscivano a credere ai loro occhi. All’interno dell’, infatti, era presente un qualcosa di molto importante. Ladro(Pixabay Foto) Notizie.comSpecialmente per una donna ...