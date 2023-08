Rondò A4 | il cantiere viaggia spedito | lo svincolo per la città apre tra un mese

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) LAVORI. Si procede per tagliare in tempo il traguardo di giugno/luglio 2024: in campo ogni giorno 45-55 operai. La prossima corsia ad aprire è quella che tornerà a collegare l’uscita del casello e via Autostrada verso Bergamo.