Roma violenta | perde il bus e prende a pugni l’autista dell’Atac

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un conducente Atac dell’autobus della linea 8, in servizio oggi alungo viale Trastevere, all’altezza di via Pascarella è stato aggredito da un pedone che pretendeva di salire fuori fermata. L’uomo ha prima bloccato il bus e poi, posizionandosi all’altezza del finestrino, ha sferrato un pugno alcolpendolo al volto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato l’aggressore, e i soccorsi.è stato portato in ospedale in codice rosso. Atac “condanna fermamente il vile gesto ed esprime piena solidarietà e vicinanza al lavoratore” scrive in una nota, aggiungendo che l’azienda “ringrazia anche le forze dell’ordine che sono intervenute ed hanno fermato il soggetto responsabile dell’odiosa aggressione”. (fonte: Adnkronos) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

Tanto per fare qualche esempio, alcuni giorni fa a, all'esterno di un ristorante di via dei ... l'aggressionecon o senza motivo di un soggetto per lo più fragile, fatica ad accettare che ...Nello stesso anno, Calvino, dopo aver assistito allarepressione da parte dei carri armati ...biblioteca di Calvino dal suo studio abitazione a Campo Marzio alla Biblioteca Nazionale di, ...Scena simile anche in via Vincenzo Chiarugi anord. I residenti hanno chiamato i vigili che hanno allertato il servizio giardini del Municipio 14 che è intervenuto per la messa in sicurezza dell'...

Roma, violenta una donna e riprende con il cellulare: arrestato Sky Tg24

Al rifiuto dell'autista, l'uomo si sarebbe posto di fronte il mezzo per evitare di farlo ripartire e, quando l'autista si è sporto dal finestrino per convincere l'esagitato a spostarsi, questi, per ..."Cara ragazza di Palermo, sono il padre della vittima del tristemente noto ‘stupro di Capodanno' di Roma, e ti scrivo per appoggiarti ... pubblicato da Repubblica è la 19enne di Palermo violentata dal ...