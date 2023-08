Roma | UFFICIALE il colpo Lukaku | cifre e dettagli dell’affare | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) 2023-08-30 20:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Romeluè ufficialmente un nuovo giocatore della. Il belga è atterrato ieri a Ciampino ed è stato accolto con grande affetto da un nutrito gruppo di tifosi. Se ieri era stato il giorno dell’approdo nella Capitale, con le visite mediche già sostenute in serata, oggi si è passato alla formalizzazione, con la firma sul contratto arrivata in questi minuti e con l’ufficialità arrivata dal sito della Lega Serie A. LE– Undi mercato messo a segno dalla dirigenza della, che ha saputo approfittare dell’apertura del Chelsea al prestito del belga, avvenuta in questi ultimi giorni....