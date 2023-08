Roma | nel palazzo compare un cartello perfetto contro chi emette gas corporali in ascensore | ma ' lo scorreggione' risponde così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In undiè apparso unche si oppone a chi'gas' in, infischiandosene delle regole del buon costume. Lo '' tuttavia, ha la risposta pronta L'è uno spazio comune in molti edifici residenziali e commerciali, e il rispetto nei confronti di questo ambiente dovrebbe essere una pratica fondamentale per tutti gli utenti. Innanzitutto, esso è progettato per essere un mezzo efficiente per spostarsi all'interno di un, risparmiando tempo e sforzo fisico. Questo significa che bisognerebbe utilizzare l'in modo razionale. Ad esempio, se si dispone di un solo bagaglio leggero e l'edificio è altissimo e pieno di piani, a meno che non si debba ...