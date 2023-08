Roma | murale dedicato a Lukaku nel quartiere Monti

Il nuovo acquisto dellaRomelu Lukaku nei panni di un gladiatore appare tra le strade della capitale. È ildello street artist Anonimo74 dedicato all'attaccante belga, sbarcato adopo una lunga trattativa con il Chelsea e già idolo dei tifosi giallorossi. L'opera è stata realizzata in Via dei ...All'indomani delle discusse dichiarazioni di Andrea Giambruno , giornalista e compagno della premier, spunta a"Il buon consiglio", l'ultimo lavoro di Harry Greb, nell'omonima via. Ilritrae Giorgia Meloni, vestita da suora. Nella parte bassa dell'opera la frase in rosso "Se eviti di ubriacarti", ...In via del Buon Consiglio a

È già Lukaku-mania: a Roma spunta il primo murales La Gazzetta dello Sport

(LaPresse) Il nuovo acquisto della Roma Romelu Lukaku nei panni di un gladiatore appare tra le strade della capitale. È il murale dello street artist Anonimo74 dedicato all'attaccante belga, sbarcato ...Vedi anche roma A Roma è già Lukaku-mania, primo murales in città per Big Rom Poi per Lukaku, che ha giocato l’ultima partita ufficiale lo scorso 20 giugno con il Belgio (doppietta all’Estonia), sarà ...