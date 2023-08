Roma-Milan | Lukaku in panchina? Forse solo per l’abbraccio della gente

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Romelu, nuovo attaccante, potrebbe andare incontro ilvenerdì sera all'Olimpico. Ma non è in condizione ora

Il direttore di gara di, in calendario venerdì 1 settembre alle ore 20.45 è Rapuano della sezione di Rimini. Napoli - Lazio (sabato 2 settembre, ore 20.45), affidata a Colombo di Como. ...Ironia e euforia che viaggiano di pari passo in casache ora aspetta solo di poter ...la tanto attesa firma sul contratto con la speranza che il transfer arrivi già per la sfida con il. Una ...Dopo la scorpacciata di entusiasmo per l'arrivo di Romelu Lukaku, in attesa dell'annuncio ufficiale dopo il primo allenamento a Trigoria, si torna a pensare a. Venerdì sera la squadra di Mourinho - che tornerà in panchina dopo la squalifica - riceverà i rossoneri di Pioli, reduci da due vittorie convincenti nelle prime due partite. Si tratta ...

Le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa ...ROMA - Antonio Rapuano di Rimini è l'arbitro designato per Roma-Milan, uno degli anticipi della 3/a giornata del campionato di serie A di calcio in programma venerdì 1 settembre alle 20.45.