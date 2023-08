Roma - Lukaku | l' approdo perfetto

- Conlacontinua a essere una fabbrica di sogni . Pochi giorni dopo la sconfitta di Verona, l'infortunio di Dybala, la problematica assenza di Mourinho in panchina, la passione giallorossa ...E l'azzardo era: la Juve non c'era più e il Real, al quale era stato offerto dall'agente Pastorello, sviluppava altri piani . Devo provarci - avrà pensato Pinto - perché Mou e lanon ...In 4.000 intasano la capitale per accogliere il gigante belga, mentre in 47.000 seguono online il tragitto del suo aereo, pilotato dal presidente Dan Friedkin . Colpo anche dell'Inter: preso l'esterno ...

Lukaku a Roma: tifosi in festa e visite mediche, rivivi la diretta Corriere dello Sport

Romelu Lukaku alla Roma, ormai ci siamo. L'attaccante belga è atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto di Ciampino atteso da più di quattromila tifosi e sta per iniziare la sua nuova avventura in Serie ...ROMA - Con Lukaku la Roma continua a essere una fabbrica di sogni. Pochi giorni dopo la sconfitta di Verona, l’infortunio di Dybala, la problematica assenza di Mourinho in panchina, la passione ...