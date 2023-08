Risse e scontri tra giovanissimi in centro e al Luna park | più controlli delle Forze dell’ordine

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Bergamo. Per affrontare il problematraincittà e al, nella mattina di mercoledì 30 agosto, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Giuseppe Forlenza, si è riunito per un aggiornato punto di situazione. “Il Consesso ha confermato il dispositivo rafforzato già in atto sin dalla scorsa settimana ed ha previsto altresì, presso il locale– si legge in una nota della Prefettura -, anch’esso recentemente interessato da episodi di violenza, un servizio di vigilanza da partecon prolungate soste in prossimità dell’area in argomento”.