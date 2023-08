Rissa sugli spalti durante una partita di calcio dei pulcini | nonna 71enne raggiunta dal Daspo

... una madre di 39 anni e una nonna di 71 anni si sono rese protagoniste di unaspalti per una contestazione a un fallo di gioco, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri. Concluse ......arrangiatoaccordi di Ravel, sento una voce dal pubblico che grida: 'Sei fuori tema!'. Sentire questa frase in un momento di assoluta e piena emozione mi ha profondamente ferito ". E laè ...In mancanza di altre gaffes, meglio accontentarsi di un "compagno che sbaglia". E così, quando sul web rimbalza la polemica per le frasistupri a Palermo e a Caivano dette su Rete4 dal conduttore di "Diario del Giorno" Andrea Giambruno, la sinistra si lancia contro il giornalista, dal 2014 compagno di vita della presidente del ...

dayitalianews Daspo a una nonna 71enne: ha scatenato rissa sugli spalti di una partita di calcio fra bambini DayItaliaNews

Rissa sugli spalti tra genitori e nonni in una partita di calcio tra bambini nati nel 2013, categoria pulcini. Purtroppo succede, anche se stavolta a fare notizia è la Daspo a una nonna 71enne.In mancanza di altre gaffes, meglio accontentarsi di un «compagno che sbaglia». E così, quando sul web rimbalza la polemica per le frasi sugli stupri a Palermo e a Caivano dette su Rete4 dal ...