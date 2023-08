Ripescaggio ufficiale | Casertana in serie C | “Piazza importante | calcio è sport di tutti”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Accolgo con grande soddisfazione il ritornodellainC, dopo che è stato rigettato dal Consiglio di Stato il ricorso della Reggina. I rossoblù sono ripescati e saranno inseriti nel girone C. Si tratta di una bella notizia per tutta la città di Caserta, da sempre unamoltodelcampano, che merita di rimanere stabilmente nelprofessionistico. Ilè lodie non conosce barriere sociali e culturali”. Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei deputati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tutti i ragionamenti del Perugia (che sperava nel ripescaggio) sulla perentorietà dei termini sono quindi venuti meno. Discorso diverso, per certi versi anche più spinoso, per la Reggina

Ritorno ufficiale della Casertana in Serie C dopo che è stato rigettato dal Consiglio di Stato il ricorso della Reggina. I rossoblù sono ripescati e saranno inseriti nel girone C. Out la Regggina e rigettato il ricorso del Perugia. Si è chiusa stamattina, la decisione da parte del Consiglio di Stato, un'altra estate di non iscrizioni e ripescaggi.