Riforme | premierato incompatibile con proporzionale e preferenze

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Accantonato il presidenzialismo, ora il centrodestra ha aperto al– quale non è ancora dato sapere – nel tentativo di coinvolgere almeno un po’ di opposizione nella grande riforma istituzionale. La ministra Casellati ha fatto sapere che il suo progetto dinon toccherà in alcun modo le prerogative del Capo dello Stato, e L'articolo proviene da Il Difforme.

... al pari di quello costituzionale sul, 'prioritario' per il Paese. Il problema è capire ...trattandosi comunque di una riforma costituzionale doveva essere collegata ad altri tipi di...... la mia previsione è che non avranno il coraggio di andare avanti sul, e sull'autonomia sono in panne. Resterà tutto com'è", è il pronostico di Matteo Renzi. Che die referendum si ...Sara' un modello diallitaliana ha spiegato Casellati e mi auguro che si possa trovare ... Sono fiduciosa sulla collaborazione di tutti i partiti, conclude la ministra per le

Una riforma quanto mai attesa e di cui si discute ormai da almeno trent’anni. In una intervista della scorsa settimana, la premier Giorgia Meloni ha affermato di considerare l’intervento sulla ...«È meglio il presidenzialismo di questo premierato pasticciato che propone la destra», attacca Alfieri, responsabile Riforme dem. La tesi è che così si indebolirebbe il Quirinale, che il presidente ...